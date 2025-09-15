Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı! İşte nedeni...

Kızılcık şerbeti senaristi Merve Göntem, İstanbul Cihangir’deki evinden bu akşam gözaltına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Göntem’in 4 yıl önce bir Youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Röportajda Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini belirtmişti.

DİZİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu gündem olmuştu. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası tepkiler yağınca RTÜK inceleme başlatmıştı.