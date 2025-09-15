MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı! İşte nedeni...

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem'in gözaltına alındığı aktarıldı. Göntem'in gözaltına alınma nedeni olarak 4 yıl önce e bir Youtube röportajında kullandığı sözler olarak belirtildi.

Recep Demircan

Kızılcık şerbeti senaristi Merve Göntem, İstanbul Cihangir’deki evinden bu akşam gözaltına alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Göntem’in 4 yıl önce bir Youtube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı! İşte nedeni... 1

Röportajda Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini belirtmişti.

DİZİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu gündem olmuştu. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası tepkiler yağınca RTÜK inceleme başlatmıştı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı! İşte nedeni... 2

