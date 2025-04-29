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Kocası 3. çocuğu yapsın diye lüks otomobil aldı! Nevra Bilem'e Dilan Polat'tan bomba yorum

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, altın takarak yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyordu. Dilan Polat'ın arkadaşı fenomen isim dolandırıcılık suçlamalarıyla da adından söz ettirmişti. Kocası 3. çocuğu yapsın diye kendisine pahalı bir otomobil alınca Bilem dayanamadı hemen paylaştı. Dilan Polat'ın yorumu ise olay oldu.

Kocası 3. çocuğu yapsın diye lüks otomobil aldı! Nevra Bilem'e Dilan Polat'tan bomba yorum
Kubra Akalın

Kilo kilo altınlarla poz vermeye doymayan Dilan Polat’ın kankası Nevra Bilem yine gündemde. Pek çok kişi tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla adına şikayet olan Bilem paylaşımlarına devam ediyor.

Katıldığı Gelin Evi programındaki sözleriyle ve sosyal medya hesabından yaptığı şatafatlı paylaşımlarla adından bahsettiren Nevra Bilem bu sefer de kocasının 3. çocuk istediği için aldığı pahalı otomobili paylaştı.

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Yaklaşık 5 milyon değerinde bir otomobil sahibi olan Bilem'in bu paylaşımı tepki çekti. ‘Kocamdan 3. çocuk olsun artık hediyesi’ notuyla bir video paylaşan Bilem’e sosyal medyada eleştiriler peş peşe geldi.

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Dilan Polat ise sosyal medya fenomeni Nevra Bilem’in paylaştığı videonun altına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Polat arkadaşının paylaşımına “Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" yorumunda bulundu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Nevra Bilem
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