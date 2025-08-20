'Kocası kendisinden 15 yaş küçük' dendi... Ünlü astrolog Nuray Sayarı'dan açıklama gecikmedi! 'Çekemeyen uydu taksın'

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez nikah masasına oturdu. 52 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü ismin düğünü günlerce konuşuldu.

Şimdilerde Alaçatı'da balayında olan Nuray Sayarı eşi ile arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu.

Kocasının kendisinden 15 yaş küçük olduğu söylenen Sayarı; 'Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler. Mantık evliliği değil aşk evliliği yaptım. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın' ifadelerini kullandı.

GELİNLİĞİ EPEY KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcıları Sayarı’nın gelinliğini gündem yaptı. Kimileri “tam bir masal gelinliği” yorumuyla beğenilerini dile getirirken, kimileri ise “krem şantiye benzemiş” diyerek esprili eleştirilerde bulundular.