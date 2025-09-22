'Koltuğa işedi' iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması büyük ses getirmişti. Taşçıoğlu'nun projeden 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek ile tartışması sonucu ayrıldığı iddia edilmişti.

Birkaç gündür sosyal medyada Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasındaki bir kriz konuşuluyor. İddialara göre; Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işediği, suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor.

Tartışmanın büyüyerek tokat atmaya kadar vardığı da iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürüldü.

Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken dizinin yapımcısı Gold Film konuya dair şöyle bir açıklama yayınladı;

“Kamuoyunun Bilgisine;

Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film”