'Koltuğa işedi' iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Pembe' rolüne veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun, 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek ile tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Taşçıoğlu'nun neden diziden ayrıldığına dair birçok iddia gündeme gelirken son günlerde ortaya atılan 'koltuğa işedi' iddiası büyük ses getirdi. Filmin yapım şirketi Gold Film’den konuya dair açıklama gecikmedi.

'Koltuğa işedi' iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması büyük ses getirmişti. Taşçıoğlu'nun projeden 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek ile tartışması sonucu ayrıldığı iddia edilmişti.

Koltuğa işedi iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu 1

Birkaç gündür sosyal medyada Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu arasındaki bir kriz konuşuluyor. İddialara göre; Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işediği, suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor.

Koltuğa işedi iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu 2

Tartışmanın büyüyerek tokat atmaya kadar vardığı da iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürüldü.

Koltuğa işedi iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu 3

Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken dizinin yapımcısı Gold Film konuya dair şöyle bir açıklama yayınladı;

Koltuğa işedi iddiası gündem oldu! Feyza Civelek ile Sibel Taşçıoğlu krizine yapım şirketi nokta koydu 4

“Kamuoyunun Bilgisine;

Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film”

