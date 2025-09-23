'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek iddialara sert çıktı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine bir iddia ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma sebebinin 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek ile tartışması olduğu iddia edildi.

Birkaç gündür sosyal medyada Civelek ile Taşçıoğlu arasındaki bir kriz konuşuluyor. İddialara göre; Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işediği, suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor.

Tartışmanın büyüyerek tokat atmaya kadar vardığı da iddia edildi. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürüldü.

'SAÇMA BİR İFTİRA'

Tüm bu iddialar sonrası Feyza Civelek'ten açıklama gecikmedi. Civelek; ''Nilay çok dikkat çekici, öne çıkan bir karakter. O yüzden meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama taşlayamıyorlar. Söylenen her şey iftira. Pembe karakteri, senaryo nasılsa senaryonun getirdiği şekilde ayrıldı. Saçma bir iftira.'' diyerek yanıt verdi.