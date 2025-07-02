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Kurtlar Vadisi ekibi toplandı! Memati, Abdülhey ve Pala'nın pozu sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi’nin efsane karakterleri Pala, Memati ve Abdülhey yıllar sonra aynı karede buluştu. Yüksel Arıcı, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban’ın verdiği poz hayranları heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi ekibi toplandı! Memati, Abdülhey ve Pala'nın pozu sosyal medyayı salladı
Kubra Akalın

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterleri yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizide Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı, Memati rolüyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban, bir etkinlikte buluştu.

Üçlü, yıllar sonra bir araya gelmenin verdiği nostaljiyle objektiflere yan yana poz vererek hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu buluşma, dizinin sadık izleyicileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kurtlar Vadisi ekibi toplandı! Memati, Abdülhey ve Pala nın pozu sosyal medyayı salladı 1

Kimi Memati, Abdülhey ve Pala'nın son haline "Yaşlanmışlar" yorumunu yaparken kimi de "Polat'ı neden çağırmadınız?" sorusunu sordu.

Kurtlar Vadisi ekibi toplandı! Memati, Abdülhey ve Pala nın pozu sosyal medyayı salladı 2

FİLM MÜJDESİ

Öte yandan Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı,geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda film müjdesini şu sözlerle vermişti:

"Pala kötü bir karakter ama çok sevildi, Türkiye çok sevdi bu karakteri. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı: Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın, başka bir hikayesi olsun. Böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin, hazırlık aşamasına girmek üzereyiz."

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