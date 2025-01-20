Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi rolüyle tanınan Fatma Büşra Ayaydın sessiz sedasız evlendi! Maneviyata yönelip tesettüre girmişti

Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır’ın kızı Selvi karakterini canlandıran Büşra Ayaydın, uzun bir süredir özel hayatını gözlerden uzak tutuyordu.

Kurtlar Vadisi dizisinde Selvi rolü ile tanınan Büşra Ayaydın, oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi. Tesettüre giren ve kendi tesettür giyim markasını kuran Ayaydın, sosyal medya paylaşımlarında genellikle özel hayatını gizli tutmayı tercih etti.

Ancak geçtiğimiz günlerde, Büşra Ayaydın’ın özel hayat paylaşımı dikkat çekti.

BÜŞRA AYAYDIN'IN SON HALİ

Oyunculuk kariyerini sonlandırarak tesettür giyim markasını kuran Ayaydın'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı. Bir dönemin çocuk oyuncusu birkaç ay önce iş insanı Bilal Aslanoğlu ile evlendi. Evlilik haberinin ardından, Ayaydın’dan ilk sosyal medya paylaşımı Umre ziyareti sırasında geldi.

Büşra Ayaydın sosyal medya hesabında soyadını da değiştirdi.



Dizideki Süleyman Çakır isimli karakterin kızını canlandıran genç isim "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı." Sözleriyle yaşadıklarını dile getirmişti.