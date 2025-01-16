Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisi olarak hafızalara kazındı! Didem Taslan son haliyle gündemde! 'Yıllara meydan okuyor'

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Son dönemde ortalarda pek görmediğimiz ünlü isim Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığ 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında ortaya çıktı.

Geceye siyah gömlek, siyah pantolon ve kırmızı bir palto ile katılan ünlü isim bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Geceye damga vuran isimlerden biri olan Taslan'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Didem Taslan'a sosyal medyada; 'yıllara meydan okuyor', 'hâlâ en güzeli o', 'hiç yaşlanmıyor', 'böyle güzel yaş almak ne güzel' gibi yorumlar yapıldı.

DİDEM TASLAN KİMDİR?

Didem Taslan 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilmiştir. 1994 senesinde ise Türkiye ikinci güzeli olarak seçildi. Hemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

Didem Taslan, ayrıca modellik ev mankenliğin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol almıştır. 2008-2009 yılları arasında başrollerinde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un can verdiği Memati Baş isimli karakterin sevgilisi olarak tanınan Gamze Güneş rolünde ekranlarda yer aldı.

2013 senesinde Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide 137. bölüm itibarıyla Neşe isimli karaktere can vermek amacıyla dahil olup; Songül Öden ile birlikte Deniz Uğur, Ceyda Düvenci, Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder ile beraber rol aldı.