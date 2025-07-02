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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar yaşamını yitirdi. Şekip Taşpınar'ın vefatını menajeri Temmuz Karikutal sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı
Öznur Yaslı İkier

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalarımıza kazınan Şekip Taşpınar'dan kötü haber geldi.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyada duyurdu. Karikutal yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." notuyla paylaşım yaptı.

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı 1

SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENMİŞTİ

Oyuncu, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle akıllarda yer etti.

Şekip Taşpınar, 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmiş ve entübe edilmişti. Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı 2

Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu taburcu olunca "Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım." demişti.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti! Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı 3

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı. Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Sinema ve oyun çalışmaları devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Şekip Taşpınar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Sevenlerinin başı sağ olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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