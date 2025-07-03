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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı

Kurtlar Vadisi'nde "Kibritçi Cevat" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Berna Taşpınar ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu söylerken cenaze detayı duygulandırdı.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı
Kubra Akalın

Kurtlar Vadisi dizisinde "Kibritçi Cevat" rolüyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar’dan acı haber geldi. Bir süre önce alkol zehirlenmesi yaşayarak haftalarca yoğun bakımda kalan 56 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi belli oldu.

Taşpınar, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Uzun süredir Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Taşpınar, akraba ziyareti için gittiği Altınoluk’ta hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Balıkesir Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı 1

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Acı haberin ardından Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar açıklama yaparak şunları söyledi:

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı 2

"İki gün önce ablasının yanına gitmişti. Sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun."

Kurtlar Vadisi nin yıldızı Şekip Taşpınar ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı 3
Usta oyuncunun cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Balıkesir Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Şekip Taşpınar
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