Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Kibritçi Cevat" rolüyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar’dan acı haber geldi. Bir süre önce alkol zehirlenmesi yaşayarak haftalarca yoğun bakımda kalan 56 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi belli oldu.
Taşpınar, Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Uzun süredir Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Taşpınar, akraba ziyareti için gittiği Altınoluk’ta hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Balıkesir Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Acı haberin ardından Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar açıklama yaparak şunları söyledi:
"İki gün önce ablasının yanına gitmişti. Sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun."
Usta oyuncunun cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Balıkesir Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.
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