Kuruluş Orhan'ın yıldızı Barış Falay oğlu Mavi Rüzgar ile gündemde! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Tıpkı babası'

Medcezir, Paramparça, Ömer, Yalı Çapkını, Kardelenler ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Barış Falay şimdi de oğlu Mavi Rüzgar ile gündeme geldi.

Kendisi gibi oyuncu eşi Esra Ronabar ve oğluyla birlikte galaya katılan Barış Falay tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Barış Falay'ın oğlu MaviRüzgar'ı görenler 'Tıpkı babası', 'Aynı babası' yorumlarını yaptılar.

Esra Ronabar ile mutlu bir evliliği olan Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yönelmişti.

Spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerleyen Mavi Rüzgar, Türkiye Yelken Federasyonu'nun geçtiğimiz yıllarda düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi olmuş ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etmişti.