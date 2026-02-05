MAGAZİN

Küslük bitti! Özcan Deniz annesi için servet döktü

Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine harekete geçti. Annesinin yanında kimse olmadığını öğrenen ünlü sanatçı, hemen kardeşlerini Aydın'a gönderdi ve annesini özel bir hastanede tedavi ettirmek üzere İstanbul'a getirtti.

Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır annesi ve kardeşleriyle arası bozuk olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz annesinin durumu ağırlaşınca harekete geçti.

Kanser hastası olan anne Kadriye Hanım geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca Aydın'da devlet hastanesini kaldırıldı. Durumu öğrenen Özcan Deniz'in annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdiği öğrenildi.

Para göndermekle yetinmeyen ünlü sanatçı, ardından annesinin kaldırıldığı hastaneyi arayıp durumunu sordu. Annesinin sağlık durumunun kötüleştiğini duyan Deniz, ikinci şoku da Kadriye Hanım'ın yanında kimsenin olmadığını öğrenmesiyle yaşadı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; ünlü sanatçı hemen üç kız kardeşini Aydın'a gönderdi. Aydın'a varan Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap abilerini arayıp son durumu bildirdi.

ANNESİNİ İSTANBUL'A GETİRTTİ

Özcan Deniz hemen harekete geçip durumu ağır olan annesini İstanbul'a getirtti. Daha kapsamlı ve lüks bir özel hastaneye getirilen Kadriye Hanım hemen ameliyata alındı.

Üç kız kardeş abilerinin "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine şimdi nöbetleşe hastanede kalmaya başladı.

