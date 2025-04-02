MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a veda! Memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Tünelde araç kuyruğu...

KKTC’de konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi. Volkan Konak'a son görevini yerine getirmek isteyenler cenaze törenine akın etti. Saatler öncesinde tünelde araç kuyruğu oluştu.

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a veda! Memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Tünelde araç kuyruğu...
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

AW424688_01

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Konak mezara yatıp şarkılar söylemiş, ağlamış! Vasiyetini orada vermiş Volkan Konak mezara yatıp şarkılar söylemiş, ağlamış! Vasiyetini orada vermiş

AW424626_04

Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi. Törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı.

araç kuyruğu

TÜNELDE ARAÇ KUYRUĞU

Cenaze namazına saatler kala tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını köy girişine bırakıp yürüdü.

AW424688_04

''ZAMANSIZ OLDU''

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu'' Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

''İSMİNİ YAŞATACAĞIZ''

özgür özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Volkan Konak'ın Maçka'daki cenaze törenine de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Özel; "Sadece Ortahisar’da değil 413 belediyenin sözümüzün geçtiği ve oyumuzun, gücümüzün yettiği her belediyede Volkan Konak’ı bir eserle anacağız. Caddelerde anacağız, meydanlarda anacağız, ismini yaşatacağız. Volkan Konak’ın ismi her yerde yaşayacak. Allah hepimize onun kadar cesaret onunki kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yük taşıdı yüreğinde. Onu seven herkesi onun sevgisiyle selamlıyorum. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var.” diye konuştu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

EŞİ VE ÇOCUKLARI AYAKTA DURAMADI

Maçka'daki cenaze töreninde Volkan Konak'ın eşi ve çocukları ayakta durmakta güçlük çekti.

kalabalık

Meydanların dolup taştığı cenaze töreninde kalabalıkta fenalaşanlar oldu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Konak mezara yatıp şarkılar söylemiş, ağlamış! Vasiyetini orada vermiş Volkan Konak mezara yatıp şarkılar söylemiş, ağlamış! Vasiyetini orada vermiş
Boykot paylaşımı TRT ile arasını bozdu! Gülben Ergen'i kızdıran sözlerBoykot paylaşımı TRT ile arasını bozdu! Gülben Ergen'i kızdıran sözler

Anahtar Kelimeler:
Volkan Konak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı...

İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti! Yeni gelişme yaşandı...

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Boykot' çağrılarına yanıt! "Takip ediyoruz, gereği yapılacak"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Boykot' çağrılarına yanıt! "Takip ediyoruz, gereği yapılacak"

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Tünelde araç kuyruğu...

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor! Tünelde araç kuyruğu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.