'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a veda! Memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor! Tünelde araç kuyruğu...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi. Törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı.

TÜNELDE ARAÇ KUYRUĞU

Cenaze namazına saatler kala tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını köy girişine bırakıp yürüdü.

''ZAMANSIZ OLDU''

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu'' Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

''İSMİNİ YAŞATACAĞIZ''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Volkan Konak'ın Maçka'daki cenaze törenine de katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Özel; "Sadece Ortahisar’da değil 413 belediyenin sözümüzün geçtiği ve oyumuzun, gücümüzün yettiği her belediyede Volkan Konak’ı bir eserle anacağız. Caddelerde anacağız, meydanlarda anacağız, ismini yaşatacağız. Volkan Konak’ın ismi her yerde yaşayacak. Allah hepimize onun kadar cesaret onunki kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yük taşıdı yüreğinde. Onu seven herkesi onun sevgisiyle selamlıyorum. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var.” diye konuştu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI AYAKTA DURAMADI

Maçka'daki cenaze töreninde Volkan Konak'ın eşi ve çocukları ayakta durmakta güçlük çekti.

Meydanların dolup taştığı cenaze töreninde kalabalıkta fenalaşanlar oldu.