Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin fişi çekildi! Başroller arasında kriz çıktı

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde başrol Alperen Duymaz projeye veda etmiş daha sonra diziden diğer oyuncular da çıkarılmıştı.

Hilal Saral’ın yönettiği diziye usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle birlikte hikaye değişikliği yapıldı. Yeni oyuncular, yeni hikaye ve yeni yayın günü seçilen dizi yine de istediği başarıyı elde edemedi.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Reytinglerde bir türlü istediğini alamayan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi için final kararı verildi. Dizi, 1 yıllık zaman atlamasının ardından 40. bölümle ekrana veda edecek.

Dizinin final kararının ardından başroller arasında kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi. Dizinin başrolü Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin sahnelerinin ön plana çıkmasından rahatsız olduğu ve Vuslateri'nin arka planda kalmayı kabul etmediği söylentileri ortaya atıldı.

Final kararının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini sosyal medya üzerinden takipten çıkması bu iddiaları güçlendirdi.