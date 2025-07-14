Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel annesini paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı! ''Güzelliği genetik''

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrolü Cemre Baysel dizi çekimlerinin sona ermesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Annesiyle birlikte Yunanistan'a giden ünlü isim peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile kaçan Cemre Baysel'in en dikkat çeken karesi annesiyle olan pozu oldu. Baysel'in annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Baysel'in anne kız pozuna sosyal medyada; 'Güzelliği genetik', 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını, 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı.

Daha sonra, 2017 yılında yayımlanan İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihî drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı.