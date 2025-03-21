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Leyla'nın yıldızı Gonca Vuslateri kızı Asya'yı aylar sonra gösterdi! 'Tıpkı annesi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 14:23
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Şimdilerde Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrolünde yer alan Gonca Vuslateri başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Her sahnesi olay olan ünlü isim şimdi de minik kızı Asya ile gündem oldu. Vuslateri kızının yüzünü aylar sonra gösterince sosyal medyada yorum yağdı.

Leyla'nın yıldızı Gonca Vuslateri kızı Asya'yı aylar sonra gösterdi! 'Tıpkı annesi'

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri dizideki her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğu ile övgü dolu yorumlar alan Vuslateri şimdi de kızı Asya ile gündem oldu.

Devlet memuru olan ve adının Levent Yaşar olduğu bilinen sevgilisiyle 20 Mart'ta evlenen ünlü oyuncu, 27 Nisan'da ise Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.

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Gonca Vuslateri evliliğinin birinci yıl dönümünü romantik bir kare ile kutladı. Ünlü isim paylaşımına; “Evlilik yıl dönümüm. Asya yakında bir yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha…” notunu düştü.

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Vuslateri daha sonra kızı ve eşinin bir karesini daha paylaştı. Ünlü ismin paylaşımında kızı Asya ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun kızını görenler; 'Tıpkı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Büyümüş bile' şeklinde yorumlar yaptılar.

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Gonca Vuslateri
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