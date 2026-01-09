Mabel Matiz 'müstehcenlik' suçundan hakim karşısına çıktı! Sorulan sorular gündem oldu

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, söz konusu şarkıda yer alan ifadelerin "cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar içerdiği, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" ifade edildi. Bu betimlemelerin herkes tarafından anlaşılabilir nitelikte olduğuna dikkat çekilerek, şarkının yaş sınırlaması olmaksızın yayınlanmasının çocuklar açısından tehlike arz ettiği ileri sürüldü. İddianamede Matiz'in "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

''NE ANLAMA GELİYOR?''

Hakim, Karaca’ya “Şarkı sözlerinin müstehcen olduğu iddiasıyla buradasınız, ‘cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine’ bu sözler ne anlama geliyor?” diye sordu. Karaca şu beyanlarda bulundu;

“Bu şarkıyı 1.5 yıl önce yazdım. Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Onlar burası ile çok ilgililer. Ben de halk edebiyatına özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medyada köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının da müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Bu şarkılar TRT’de hala yayınlandığına göre böyle bir durum da olmadığını düşünüyorum.

Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Cici toy bebe biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim olgun birini ifade ediyor. İfadem aynen geçerlidir. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar.”

HÂKİM, "ŞARKI BİR ERKEĞE Mİ YAZILDI?" DİYE SORDU

Hâkim, Karaca’ya “Bu bir erkeğe yazılmış bir şarkı mı?” sorusunu sordu. Karaca üzüldüğünü belirterek şöyle dedi:

“Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Herkes herkes için söyleyebilir. Bunun sınırını benim koymam haddime değil.”

Avukat, Yargıtay'ın kararını hatırlattı Karaca’nın avukatı da suçlamalar hakkında şöyle konuştu:

“Bir çocuğun cinsellik çıkarımı yapması için apaçık bir şekilde cinsellik bulunması gerekir. Öbür türlü yalnızca çağrışımların bulunması erotizm olabilir. Az önce müvekkile 'Bu şarkının bir kadının bir kadına mı yoksa bir erkeğin bir erkeğe söylediği bir şarkı mı?' diye sordunuz.

Kafalarda soru işareti olabilir. Bir eşcinsellik mi ima ediliyor diye düşünülebilir. Bu konuda da Yargıtay’ın kararı var. Yargıtay’ın cinselliğin her hâlinin doğal olduğuna yönelik kararları bulunuyor. Esasında suçun biz maddi unsurunda kalıyoruz. Ortada bir maddi unsur dahî yok. Müvekkilin toplumsal baskı altında bu eseri sergilemesi istenmesi de sanatsal özgürlüğe de aykırıdır.”

DOSYA, AİLE BAKANLIĞI'NA İHBAR EDİLECEK

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Savcı, dosyanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilmesini, bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan “şarkı sözlerinin müstehcen olup olmadığının tespiti için” rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme savcılığın taleplerini kabul ederek, dosyanın Aile Bakanlığı’na ihbar edilmesini istedi. Duruşma 27 Mart saat 09.30’a ertelendi.