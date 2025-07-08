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Madde bağımlılığı tedavisi görmüştü! Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal yine olay çıkardı! Eve polis ve ambulans geldi

Daha önce madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal Ertuğrul, yine madde kullanmaya başladı. Melek Bal evine döndüğünde ise ortalığı birbirine kattı.

Madde bağımlılığı tedavisi görmüştü! Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal yine olay çıkardı! Eve polis ve ambulans geldi
Öznur Yaslı İkier

Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda 20 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini açıklamıştı.

Madde bağımlılığı tedavisi görmüştü! Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal yine olay çıkardı! Eve polis ve ambulans geldi 1

Umut Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını dile getirerek, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini söylemişti.

Sonrasında kızı Melek Bal Ertuğrul'un tedavi görmeye başladığını açıklayan Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul’un durumu hakkında yaptığı açıklamada; "Yavrumuz Allah’a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığı tedavisi görmüştü! Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal yine olay çıkardı! Eve polis ve ambulans geldi 2

Ancak ünlü çiftin kızı yine olay çıkardı. Melek Bal Ertuğrul, bulunduğu paylaşımlarda birkaç gündür sokakta olduğunu, kafelerde ve otobüslerde vakit geçirdiğini söyleyince takipçileri, evine dönmesi için ısrar etti

Evine dönen genç kız, odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle olay çıkardı, yaşanan arbedede elinden hafif yaralandı. Eve polis ve ambulans çağrıldı.

Madde bağımlılığı tedavisi görmüştü! Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal yine olay çıkardı! Eve polis ve ambulans geldi 3

"KENDİSİNE YA DA BİZE ZARAR VEREBİLİR"

Melek Bal Ertuğrul, ailesinin kendisini akıl hastanesine kapatmaya çalıştığını öne sürerken, Oktay Ertuğrul, kızının yeniden madde kullanmaya başladığını söyledi.

Oktay Ertuğrul; "Maddeye tekrar başladı. Muhtemelen bu kez farklı bir madde kullandı. Algısı kayıptı o paylaşımları yazdığı sırada... Ben kendisine, 'Tekrar hastane sürecine geçebiliriz' dedim, tepki gösterdi. Daha önce Liman Ayık Yaşam Derneği’nde şifa bulmuştu. Şimdi oraya da, hastaneye de gitmiyor. Kendisine, bize veya dışarıda birisine zarar verebilir. O akşam da bir kriz yaşadık. Polis, bir şey yapamadı. Nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Umut Akyürek
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