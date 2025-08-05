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Mahkemeden, Gezi Parkı kapsamında yargılanan menajer "d Ayşe Barım hakkında karar!

Gezi Parkı eylemlerinde ünlü sanatçıları örgütleyip eyleme katılmaya teşvik eden ve hakkında 30 yıla kadar hapis talep edilen menajer Ayşe Barım hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mustafa Fidan

Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak, sanatçı menajeri Ayşe Barım’ın kendi ajansına bağlı isimleri gösterilere katılmaya teşvik ettiği ve olayların organize edilmesinde rol oynadığı öne sürülmüştü. Barım, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor.

Mahkemeden, Gezi Parkı kapsamında yargılanan menajer "d Ayşe Barım hakkında karar! 1

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yargılama kapsamında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tutukluluk durumunu dosya üzerinden değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından Barım’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi. Dava, 1 Ekim günü saat 10.00’da aynı mahkemede görülmeye devam edecek.

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mahkeme dava Ayşe Barım
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