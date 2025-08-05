Mahkemeden, Gezi Parkı kapsamında yargılanan menajer "d Ayşe Barım hakkında karar!

Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak, sanatçı menajeri Ayşe Barım’ın kendi ajansına bağlı isimleri gösterilere katılmaya teşvik ettiği ve olayların organize edilmesinde rol oynadığı öne sürülmüştü. Barım, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yargılama kapsamında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın tutukluluk durumunu dosya üzerinden değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından Barım’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi. Dava, 1 Ekim günü saat 10.00’da aynı mahkemede görülmeye devam edecek.