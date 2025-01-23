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Mahsun Kırmızıgül deprem profesörünün uyarısını anlattı! "Canını kurtar İstanbul'da yaşama"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2025 10:14
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Çanakkale'de yaşanan 5.2'lik depremin ardından olası İstanbul depremi yeniden konuşulmaya başlandı. Mahsun Kırmızıgül de bağlandığı bir yayında "Bizim ülkemiz böyle olaylardan ders almıyor maalesef" diyerek İstanbul depremine dair kendisine yapılan bir uyarıyı anlattı.

Mahsun Kırmızıgül deprem profesörünün uyarısını anlattı! "Canını kurtar İstanbul'da yaşama"

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki halk arasında paniğe yol açtı. Çanakkale başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Bursa ve Tekirdağ illerini etkileyen deprem, İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından, uzmanlar, özellikle İstanbul’daki olası büyük depreme dair açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etti.

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından, depremlerle ilgili uzmanların uyarıları yeniden önem kazandı. Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya’da meydana gelen yangına yakın konumda olan Mahsun Kırmızıgül, Los Angeles’ta karşılaştığı bir deprem profesörünün İstanbul’da üç kez seminer verdiğini belirterek kendisine yapılan uyarıları gündeme getirdi.

"DEVLETİMİZ ÖNLEM KONUSUNDA GECİKİYOR"

"1999'da Adapazarı-Gölcük depremlerini, ardından 6 Şubat depremlerini yaşadık. 45 gün Adıyaman ve Hatay'da kaldım. Biraz derine inmek lâzım. Devletimiz önlem konusunda çok gecikiyor. Şehir planlaması çok önemli" diyen Mahsun Kırmızıgül Habertürk TV'de şunları söyledi:

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Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar...

"ABD'de Kaliforniya bölgesi var. Oralarda beton binalar yapamazsınız. Sadece zemini beton olan ahşap yapılar yapabilirsiniz. Birinci derecede deprem bölgesi olduğu için insanlar önlemini almışlar ama Türkiye'ye bakınca çarpık bir kentleşme var. Böyle olmaması gerekiyor."

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"Los Angeles'ta karşılaştığım bir deprem profesörü İstanbul'da üç kez seminer vermiş" diyen şarkıcı korkutan ifadeler kullandı. Mahsun Kırmızıgül "O bana; 'Canını kurtar İstanbul'da yaşama' demişti. 90 yaşındaki bu profesör, 'Ben sizin yetkililere; 'İstanbul'da lütfen metro yapmayın. İstanbul birinci dereceden deprem bölgesi şehir içine doğru yıkılır' dedim ama her geldiğimde hiçbir yetkili maalesef beni dinlemedi" dedi.

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deprem Mahsun Kırmızıgül
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