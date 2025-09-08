Manifest'e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta konser veren Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

"O GÜN KİMSENİN SESİ ÇIKMADI"

Manifest Grubu hakkında sosyal medyada gündem sürerken Hadise'den de açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Harbiye konserindeki dansı 'erotik' bulunan ve eleştirilen Hadise şunları söyledi:

"Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu.

Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak."