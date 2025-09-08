MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Manifest'e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur

Manifest Grubu hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada gündem olan bu durum sonrasında dansı çok eleştirilen Hadise açıklama yaptı. Hadise'nin konuyu kendisine getirmesi de konuşuldu.

Manifest'e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur
Kubra Akalın

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta konser veren Manifest Grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Manifest e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manifest grubuna soruşturma başlatıldı Manifest grubuna soruşturma başlatıldı

"O GÜN KİMSENİN SESİ ÇIKMADI"

Manifest Grubu hakkında sosyal medyada gündem sürerken Hadise'den de açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Harbiye konserindeki dansı 'erotik' bulunan ve eleştirilen Hadise şunları söyledi:

Manifest e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur 2

"Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu.

Manifest e soruşturma! Dansı çok eleştirilen Hadise tepki gösterdi: Sustukça daha kötüsü olur 3

Genç kadınlar sahnede kendi özgür iradeleriyle var olmaya çalışıyor; baskılarla, linçlerle karşılaşmaları özgürlüğün sınandığı, can çekiştiği anlar. Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı dizisine damga vurdular! Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştıÇarpıntı dizisine damga vurdular! Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı
Düğünde bir an olsun oturmadılar! Karı koca döktürdülerDüğünde bir an olsun oturmadılar! Karı koca döktürdüler

Anahtar Kelimeler:
hadise açıkgöz Manifest Grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti! Zor ayırmışlar

Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti! Zor ayırmışlar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.