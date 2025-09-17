Margot Robbie peş peşe cesur seçimler yaptı! Hayranları sert çıktı

35 yaşındaki ünlü oyuncu Margot Robbie geçtiğimiz günlerde neredeyse çıplak şekilde geldiği kırmızı halıda adından söz ettirdi. Margot Robbie'nın iddialı tarzı günlerdir konuşuluyor.

Oyuncu bununla da kalmadı ve yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin tanıtım turunda peş peşe cesur kıyafetler tercih etti. New York galasında göğüs dekolteli ve yırtmaçlı Thierry Mugler imzalı elbisesiyle boy gösteren Robbie, Londra galasında ise kristallerle süslenmiş transparan Armani Privé elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

Ancak bu yeni tarzı, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Hayranlarından bazıları, “Stilistini kovmalı”, “Bu kadar açık kıyafetlere hiç ihtiyacı yok, zaten muhteşem” ve “Barbie filmindeki şıklığı çok daha güzeldi” şeklinde yorumlar yaptı.

Robbie’nin vintage 1998 Mugler elbisesi de eleştirilerden nasibini aldı. Bazı takipçiler elbisenin karmaşık ve vücuda oturmayan bir tasarım olduğunu dile getirdi.

Son dönemde gardırobunda büyük değişime giden yıldız, Colin Farrell ile başrolünü paylaştığı romantik dram filmi için dünya çapında galalara katılmaya devam ediyor.