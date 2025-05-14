MasterChef'in eski jürisi ünlü şef Hazer Amani CHP'ye katıldı! Rozetini Gökhan Zeybek taktı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de bir dönem jüri üyeliği yapan ünlü şef Hazer Amani CHP'ye katıldı.

Ünlü şefin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek taktı.

Gökan Zeybek, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı… Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı.”

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı ama sadece yemek bilmek ona yetmediği için üstüne Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu.

9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndüğünde Chilai adlı restoranın Executive Chef’i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

2015 yılında 24Kitchen’da ve Fox’ta 16 bölüm yayınlanan “Mutfakta Buluşalım” isimli bir yemek programı hazırladı.

Tam bir lezzet gezgini olan Hazer Amani; dünyanın çeşitli yerlerinden yemek tariflerini, tematik bir kanalda 250 bölüm yayınlanan bir yemek programında izleyicileriyle paylaştı.

Hazer Amani, ilk şubesi 2018 yılında açılan “Fireroom” adlı “gurme sokak lezzetleri” konseptli restoranların sahibidir.