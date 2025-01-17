MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatını açık açık anlattı! Ünlü isimle aşkını kabul etti! Evlilik sorusunu duyunca...

MasterChef Türkiye'nin en renkli jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son olarak ünlü şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile birliktelik yaşadığı bilinen Somer Sivrioğlu'nun mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten ayrılık haberi gelmişti.

Somer Sivrioğlu katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Ünlü şef Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını dile getirip 'Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor' diye konuştu.

EVLİLİK SORUSUNU DUYUNCA...

Ünlü şef evlilik sorusunu duyunca kaçamak bir yanıt verip 'Onları bilemeyiz. onlar için çok erken' ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile Aralık 2021'de boşanmış ve çiftin iki çocuğunun velayeti Sidney'de yaşayan anne Aslı Sencer'e verilmişti. Geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'a konuk olan ünlü şef boşanma ile ilgili merak edilenleri açık açık anlatmıştı.

''KARINI ALDATTIN MI?''

Somer şef 'karını aldattın mı?' sorusuna "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var." demişti.