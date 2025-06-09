MasterChef Murat Özdemir'e 10. Yargı Paketi ile tahliye oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Yemekteyiz yarışmasından diskalifiye edildikten sonra MasterChef yarışmacısı olan Murat Özdemir oğlu zaman zaman gündeme skandallarıyla geliyordu. Papağanına işkence ettiği görüntüleri yayınlayarak infial yaratan MasterChef Murat bir süre hastaneye yatırılmıştı.

21 gün tedavi görmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen MasterChef Murat yaptığı hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla dikkat çekmişti.

Bu olaylardan bir süre sonra kameralar önünde polislere rüşvet teklif eden ve gözaltına alınan Murat Özdemir bir süre de lokma ve pilav satmıştı.

KEDİLERE İŞKENCE

Uyuşturucu kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet gibi suçlarla gündem yaratan Murat Özdemir, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kurban Bayramı'ndan önce yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilenler arasında Murat Özdemir de vardı.

Tahliye olmasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan eski yarışmacı Murat Özdemir'in evindeki tavırları ve son hali sosyal medyada gündeme geldi. Murat Özdemir'in tahliyesine eleştiriler de sosyal medyada yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları "Adam çok tehlikeli görünüyor", "Bu adam sağlıklı değil", "Annesinin acilen koruma altına alınması lazım", "Bu adam gözetim altında olmalı" yorumlarında bulundu.