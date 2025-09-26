MasterChef'te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef'in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef'te

MasterChef 2025 yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde ise tansiyonu yükselten bir tartışma yaşandı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonunda şefler Nisa'yı tebrik ederken Çağatay'ın balkondaki arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef'i kızdırdı.

"ÇIK DIŞARI, TERBİYESİZ"

Çok sinirlenen Mehmet Şef, "Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz" dedi.

Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı. Balkondakiler de "Sus, konuşma" diyerek onu uyardı.

İyice sinirlenen Mehmet Şef, "Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin" dedi.

'DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Bunun üzerine "Çağatay diskalifiye mi olacak?", "Çağatay'a ne oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Somer Şef 'Hiç, hiç, hiç olmayacak olaylar bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de birazcık üzgünüz. Yarın konsey yaparak açarız' ifadelerini kullandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Çağatay Doğanoğlu'nun oyuna alınmadığı ve stüdyoya oyunlar bittikten sonra geldiği görüldü. Yine Somer Şef bir açıklama yaptı ve; 'Normalde biz bu kararları beraber alırız. Fakat bu olayın üzerinde benim kişisel bir kararım var. Onu açıklamak istiyorum. Bu gece seninle ilgili kararı Mehmet şefin vermesi lazım.' dedi.

Mehmet Yalçınkaya'nın kararı ise bir sonraki bölümde belli olacak.