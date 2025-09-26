MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef'te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef'in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef'te

MasterChef'in son bölümüne yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Çağatay Doğanoğlu ile Mehmet Şef arasındaki gerginlik damga vurdu. Mehmet Şef Çağatay'ı 'Çık dışarı, terbiyesiz' diyerek stüdyodan kovunca Çağatay Doğanoğlu ünlü şefin üstüne yürüdü. O anlar kısa sürede gündem olurken Çağatay'ın akıbeti merak konusu oldu.

MasterChef'te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef'in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef'te
Öznur Yaslı İkier

MasterChef 2025 yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde ise tansiyonu yükselten bir tartışma yaşandı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonunda şefler Nisa'yı tebrik ederken Çağatay'ın balkondaki arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef'i kızdırdı.

MasterChef te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef te 1

"ÇIK DIŞARI, TERBİYESİZ"

Çok sinirlenen Mehmet Şef, "Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz" dedi.

Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı. Balkondakiler de "Sus, konuşma" diyerek onu uyardı.

MasterChef te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef te 2

İyice sinirlenen Mehmet Şef, "Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin" dedi.

'DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Bunun üzerine "Çağatay diskalifiye mi olacak?", "Çağatay'a ne oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

MasterChef te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef te 3

Somer Şef 'Hiç, hiç, hiç olmayacak olaylar bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de birazcık üzgünüz. Yarın konsey yaparak açarız' ifadelerini kullandı.

MasterChef te tansiyon tavan yaptı! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef in üstüne yürüdü! Diskalifiye mi olacak? Karar Mehmet Şef te 4

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Çağatay Doğanoğlu'nun oyuna alınmadığı ve stüdyoya oyunlar bittikten sonra geldiği görüldü. Yine Somer Şef bir açıklama yaptı ve; 'Normalde biz bu kararları beraber alırız. Fakat bu olayın üzerinde benim kişisel bir kararım var. Onu açıklamak istiyorum. Bu gece seninle ilgili kararı Mehmet şefin vermesi lazım.' dedi.

Mehmet Yalçınkaya'nın kararı ise bir sonraki bölümde belli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fazıl Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmişFazıl Say aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş
'Mülki amirler izin vermedi' Konserleri peş peşe iptal edildi 'Mülki amirler izin vermedi' Konserleri peş peşe iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef Somer Sivrioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.