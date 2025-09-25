MasterChef'te yer yerinden oynadı! Mehmet Şef iddialı yarışmacı Çağatay Doğanoğlu'nu stüdyodan kovdu! Üstüne yürüdü...

MasterChef Türkiye, yeni bölüm fragmanı ile ekrana damgasını vurdu. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergilerken, gecenin sonunda yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Mehmet Şef ile Çağatay Doğanoğlu arasındaki gerilim damga vurdu.

Mehmet Şef Çağatay'a sinirlenerek 'Çağatay sus' diye bağırdı. Mehmet Şef 'Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya' diyerek sözlerine devam etti.

Çağatay tam stüdyodan çıkacakken arkadaşlarının 'yapma' bağırışları arasında geri döndü. Çağatay'ın ünlü şefe doğru gittiği anlar dikkat çekti. Tartışmanın akıbeti ise yayınlanan yeni bölüm ile belli olacak. Çağatay'ın görüntüler sonrası diskalifiye olup olmayacağı da merak ediliyor.