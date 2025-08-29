MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlendi! Yasmin, Sezin ve Ali Sadi hepsi nikahtaydı! Çocuklarından ilk açıklama geldi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çalkantılı aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile Yeniköy'deki evinde dünyaevine girdi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle sade bir nikah töreni düzenleyen Erbil'i çocukları Yasmin, Sezin ve Ali Sadi yalnız bırakmadı. Ünlü şovmenin 6'ncı evliliğine çocuklarından yorum gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturdu. Erbil ile Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı.

Nikah sonrası ilk açıklama, oğlu Ali Sadi Erbil'den geldi. İlişkiyi ilk başlarda onaylamadıkları hatırlatılan Ali Sadi Erbil evlilikle ilgili, "Yorum yapmak bizim haddimize değil" karşılığını verdi.

Yasmin Erbil ise, "Kardeşim çok güzel konuştu" demekle yetindi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YOK

Mehmet Ali Erbil daha öne yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullanmıştı.

