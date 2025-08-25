MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Nikah tarihi ortaya çıktı! Evlilik sözleşmesi açıklaması gecikmedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ın sık sık ayrılıp barışmaları magazin gündeminden düşmüyor. Çiftin yakında evleneceği ve nikah hazırlıklarına başladığı iddiaları gündeme gelmişti. Mehmet Ali Erbil konuya dair ilk kez açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık şekilde ilişkisini sürdürdüğü Gülseren Ceylan'la aldıkları evlilik kararıyla gündeme bomba gibi düştü.

Mehmet Ali Erbil'in 6. damat olarak oturacağı nikahın detayları da ortaya çıktı. Erbil ile Ceylan 28 Ağustos Perşembe günü evde sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek.

AİLESİNDEN ONAY ÇIKTI

Erbil'in nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı düşündüğü ve Ceylan'ın da bunu kabul ettiği iddia edilmişti.

Erbil yaptığı açıklamada, "Evlilik sözleşmesi yapmayacağız. Çocuklarım bu evliliğe onay verdi. Hepsi nikahta olacak" ifadelerini kullandı.

