Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, bir dargın bir barışık aşklarını 28 Ağustos 2025 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.
Altıncı kez nikah masasına oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde evlenmişti.
Evlendikleri günden bu yana sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ve daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çiftin evliliği tek celsede bitti.
Gülseren Ceylan boşanmanın ardından gözyaşlarını tutamamış "Çok üzüldüm, yemin ederim!" demişti. Ceylan şimdi de kendinde değişim yapmaya başladı.
Estetik doktorunun kapısını çalan Gülseren Ceylan dolgularını eritip son halini takipçileriyle paylaştı.
