MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 7 ay süren evliliği resmen bitti. Boşanma sonrası gözyaşlarını tutamayan Gülseren Ceylan şimdi de değişime başladı. Gülseren Ceylan dolgularını eritip son halini gösterdi.

Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, bir dargın bir barışık aşklarını 28 Ağustos 2025 tarihinde nikahla taçlandırmıştı.

Altıncı kez nikah masasına oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde evlenmişti.

Evlendikleri günden bu yana sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ve daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çiftin evliliği tek celsede bitti.

Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti 1

Gülseren Ceylan boşanmanın ardından gözyaşlarını tutamamış "Çok üzüldüm, yemin ederim!" demişti. Ceylan şimdi de kendinde değişim yapmaya başladı.

Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti 2

Estetik doktorunun kapısını çalan Gülseren Ceylan dolgularını eritip son halini takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil ile boşanmasının ardından değişime başladı! Gülseren Ceylan dolgularını eritti 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ne zaman?Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ne zaman?
Konstantinos Argiros, büyüleyici sahne performansıyla İstanbul'daKonstantinos Argiros, büyüleyici sahne performansıyla İstanbul'da

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.