Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! 'Bir daha zor...'

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle evlenen Erbil ile Ceylan inişli çıkışlı birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış oldu.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli ayrılıp barışan ikili, 7 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Erbil ve Gülseren çiftinin evliliği "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle bitti. Yasmin Erbil babasının boşanmasının ardından sessizliğini bozdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun. Bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor" dedi.

Erbil, Gülseren Ceylan’la görüşmeye devam edeceğini de dile getirdi.