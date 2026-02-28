MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! 'Bir daha zor...'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 7 aylık evliliği tek celsede bitti. Boşanmanın yankıları sürerken Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den açıklama gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! 'Bir daha zor...'
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle evlenen Erbil ile Ceylan inişli çıkışlı birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış oldu.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli ayrılıp barışan ikili, 7 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! Bir daha zor... 1

Erbil ve Gülseren çiftinin evliliği "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle bitti. Yasmin Erbil babasının boşanmasının ardından sessizliğini bozdu.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! Bir daha zor... 2

Sabah'ta yer alan habere göre; Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan boşanması hakkında "Ben belki fark etmişsinizdir, seviyordum Gülseren'i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun. Bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan ın boşanmasının ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! Bir daha zor... 3

Erbil, Gülseren Ceylan’la görüşmeye devam edeceğini de dile getirdi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın akışı değiştirildi! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?Yayın akışı değiştirildi! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
Servetiyle gündemdeydi! Beyoğlu'ndaki apartmanı yıkılıyorServetiyle gündemdeydi! Beyoğlu'ndaki apartmanı yıkılıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.