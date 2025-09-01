MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in 6'ncı evliliği çok konuşuldu! Gülseren Ceylan'ın ailesi nikahta yoktu! Sebebi ortaya çıktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikteliği magazin manşetlerinden uzun süre düşmedi. Birçok kez ayrılıp barışan ikili geçtiğimiz perşembe günü nikah masasına oturdu. Erbil'in çocukları ve yakınları nikahta yer alırken Gülseren Ceylan'ın ailesi yoktu.

İki yılı aşkın beraberlikleri sırasında birçok kez ayrılıp barışan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçtiğimiz perşembe günü dünyaevine girdi.

Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikah törenine ünlü ismin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil katıldı. Nikah şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikaha gidemedi.

AİLESİ NİKAHTA YOKTU

Nikaha katılmayanlar arasında Gülseren Ceylan'ın ailesi de vardı. Ceylan'ın ailesinin nikaha neden katılmadığı ortaya çıktı.

Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesinin nikâh töreninde neden olmadığı konusunda bilgi verdi. Ceylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; "Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" dedi.

