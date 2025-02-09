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  4. Mehmet Aslantuğ ve psikolog Canan Şahin aşk mı yaşıyor? Paylaşımları gündem oldu

Mehmet Aslantuğ ve psikolog Canan Şahin aşk mı yaşıyor? Paylaşımları gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 15:22
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1996 yılından bu yana mutlu bir beraberlikleri olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 2023 yılında boşandı. Boşanma davasından el ele çıkan çiftten Mehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan paylaştı.

Mehmet Aslantuğ ve psikolog Canan Şahin aşk mı yaşıyor? Paylaşımları gündem oldu

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 2023 yılının mayıs ayında anlaşmalı olarak boşanarak adliyeden el ele çıkmışlardı. 50 yaşındaki Arzum Onan şimdilerde iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Onan'ın eski eşi Mehmet Aslantuğ da yeni aşka yelken açtı.

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Mehmet Aslantuğ sevgilisini sosyal medyadan paylaştı. Aslantuğ'un sevgilisi psikolog Canan Şahin... Aslantuğ Canan Şahin'i paylaşarak şu notu düştü:

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"Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz."

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CANAN ŞAHİN KİMDİR?

Canan Şahin klinik psikolog. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimini tamamlamış, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı, Çocuk – Ergen alt dalında başladığı eğitimini “Annelerde Yansıtıcı İşleyiş Kapasitesi, Çocuklarda Karmaşık Bağlanma ve Nesne Temsilleri Arasındaki İlişki” konulu tez çalışması ile uzmanlığını alarak tamamlamıştır.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ
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