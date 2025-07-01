Mekanın arka kapısında yakalanmıştı! Yüsra Geyik Ozan Dolunay ile aşk mı yaşıyor? Açıklama gecikmedi

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Katıldığı bir etkinlikte kendisi gibi oyuncu Ozan Dolunay ile birlikte görüntülenen Yüsra Geyik gecenin sonunda mekanın arka kapısından çıkmayı tercih etti.

Görüntü vermekten kaçmaya çalışan ikilinin bu girişimi başarısız oldu ve panik halleri dikkat çekti. İkili hakkında hemen aşk iddiaları gündeme geldi.

Yüsra Geyik çıkan aşk dedikodularına Aslı Şafak’la İşin Aslı programında noktayı koydu.

Yüsra Geyik şu ifadeleri kullandı; "Ozan’la menajerimiz aynı o yüzden etkinliklerde hep yanyana oluyoruz. O gün yanımızda da menajerlik şirketinden bir arkadaşımız daha vardı çıkalım dedik. Kapıdaki görevli arkadaş ‘arka kapıdan çıkabilirsiniz ön kapıda çok magazin var’ dedi. Girerken röportaj yaptığım için tekrar yapmak istemedim. Bu yüzden arkadan çıktım. O kadar bilmiyoruz ki arka kapı çıkmaz sokağa çıkıyormuş. Eski magazin sansasyonlarına benzettik ve çok güldük. O zaman benim çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten hem çok yetenekli hem de çok tatlı bir insan. İkimiz için de ufak bir anı olmuş oldu."

'İLİŞKİ İNSANIYIM'

Yüsra Geyik daha sonra "İlişki içinde olmayı çok seviyorum. Benim hep uzun ilişkilerim oldu. Bende heyecan yaratan şey biriyle karşılıklı uzun uzun sohbet edebilmek."