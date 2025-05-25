Melike Şahin derin dekolteli kırmızı elbisesiyle poz verdi!

2025 O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Melike Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Konser öncesi derin dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Şahin, Instagram'dan yayımladığı anda hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Melike Şahinin iddialı tarzı Derin dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı

1 milyon takipçisi bulunan Melike Şahin, konserlerinden kareleri sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor.

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİYLE POZLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Melike Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine büyük sürpriz yapmıştı. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.