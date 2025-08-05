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Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Yırtmacını kontrol edemedi

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Kubra Akalın

'O Ses Türkiye 2025' yarışmasında jüri koltuğunda oturan Melike Şahin konserlerine devam ediyor. Şahin son sahnesinde derin yırtmacıyla zor anlar yaşadı ve rüzgarın azizliğine uğradı.

Sahnelerine hız kesmeden devam eden Melike Şahin adından söz ettiriyor. Son olarak Harbiye sahnesinde canı sıkkın olarak Şahin sebebini şöyle açıklamıştı:

"'Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın."

Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Yırtmacını kontrol edemedi 1

Özel hayatıyla ve şarkılarıyla dikkat çeken Melike Şahin son sahnesinde yırtmacının azizliğine uğradı.

Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Yırtmacını kontrol edemedi 2

Mavi derin yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dolaşırken şarkıcının bir anda eteği açıldı. Şahin durumu fark etmese de seyircilerden "Oohh" nidaları yükseldi.

Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Yırtmacını kontrol edemedi 3

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Melike Şahin
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