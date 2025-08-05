Melike Şahin rüzgarın azizliğine uğradı! Yırtmacını kontrol edemedi

Sahnelerine hız kesmeden devam eden Melike Şahin adından söz ettiriyor. Son olarak Harbiye sahnesinde canı sıkkın olarak Şahin sebebini şöyle açıklamıştı:

"'Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın."

Özel hayatıyla ve şarkılarıyla dikkat çeken Melike Şahin son sahnesinde yırtmacının azizliğine uğradı.

Mavi derin yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dolaşırken şarkıcının bir anda eteği açıldı. Şahin durumu fark etmese de seyircilerden "Oohh" nidaları yükseldi.