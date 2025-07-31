Melike Şahin zor günler geçiriyor! Kardeşi hastanelik oldu! Üzen haberi konserinde verdi

'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla müzik listelerine ilk sıradan girmeyi başaran ünlü şarkıcı Melike Şahin son olarak Harbiye'de sevenleriyle buluştu.

BKM'nin 30. yılına özel düzenlenen konser serisi kapsamında iki gün üst üste Harbiye'de sahne alan ünlü şarkıcı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sevenlerine özel bir gece yaşatan Melike Şahin'in sahnedeki durgun hali ve yüzündeki hüzünlü ifade dikkatlerden kaçmadı.

Birkaç şarkı seslendirdikten sonra izleyicilerle dertleşen Şahin, üzüntüsünün nedenini de anlattı.

'KARDEŞİM HASTANEDE'

Ünlü şarkıcı; ''Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın." dedi.