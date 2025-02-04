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Melisa Sözen kimdir, aslen nereli? Melisa Sözen gözaltına mı alındı, neden ifade verdi? Hangi dizilerde oynadı?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 11:10
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Melisa Sözen kimdir, nerelidir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ünlü isimlerin inceleme altına alındığı şu günlerde ifadeye çağırılan isimlerden biri de Melisa Sözen oldu. Sözen hakkında, 2016 yılında Fransa'da oynadığı bir dizide sözde YPG üniforması giyerek canlandırdığı rol nedeniyle 'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Melisa Sözen kimdir, aslen nereli? Melisa Sözen gözaltına mı alındı, neden ifade verdi? Hangi dizilerde oynadı?

Ünlü isimler hakkında yapılan incelemelere bir yenisi daha eklendi ve son olarak Kırmızı Oda dizisi ile ekranlarda boy gösteren Melisa Sözen ifadeye çağırıldı.

Melisa Sözen hakkında, 2016 yılında Fransa'da bir televizyonda yayınlanan 'Le Bureau des Legends' adlı dizide sözde YPG üniforması giyerek canlandırdığı rol nedeniyle 'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncunun ifadesinin alınması yönünde emniyete talimat verildi. Yurt dışında olan Melisa Sözen'in, Türkiye'ye dönüşünde polis ekipleri tarafından ifadesi alındı. Sözen'in gözaltına alınmadığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Melisa Sözen'in ifadesinde, rol icabı giydiği kıyafetin terör örgütünü simgelediğini bilmediğini ve ajan rolünü canlandırdığını dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını söylediği öğrenildi.

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SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Melisa Sözen'in bu dizideki rolü, 2024 yılında sosyal medyada gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına yanıt veren oyuncu, 22 Ağustos 2024'te konuyla ilgili kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanmıştı.

Sözen açıklamasında, "En anlaşılır haliyle: Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi. Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. DEAŞ’la savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım. Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz. Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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*MELİSA SÖZEN KİMDİR, NERELİDİR?

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı.

2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolünü canlandırdı.

2008 yılının yazında NTV'de Dünyayı Kurtaran Kadın isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterine hayat verdi.

Sözen, 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynadıç

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Melisa Sözen
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