Melisa Tapan ile daha yeni ayrılmıştı! Kerem Bürsin'in yalnızlığı kısa sürdü! Yeni sevgilisi fenomen çıktı

Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan'dan geçen nisanda ayrılan oyuncu Kerem Bürsin yine özel hayatıyla gündeme geldi. Bürsin'in ünlü fenomen Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yağcıoğlu'nun son paylaşımı kısa bu iddiaları güçlendirdi.

Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Çarpıntı dizisinde hayat verdiği 'Aras Alkan' karakteriyle adından söz ettiren Kerem Bürsin yine özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan'a kaptırmıştı. O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama yapan Bürsin, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Ancak ikilinin birlikteliği geçen nisanda bitti. İddialara göre, Melisa Tapan, oyuncunun ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Ancak Kerem Bürsin'in yalnızlığı uzun sürmedi. Ünlü ismin sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Aşkı belgeler nitelikteki ilk kare de önceki gün geldi. Selin Yağcıoğlu'nun Galatasaray'ın maçını, Kerem Bürsin'le birlikte izlediği ortaya çıktı.

