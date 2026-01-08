MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Ciciş kardeşler' Ceyda Ersoy tutuklandı! Esra Ersoy ne yapıyor, tutuklu mu?

'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu süreçte akla ise Esra Ersoy geldi.

'Ciciş kardeşler' Ceyda Ersoy tutuklandı! Esra Ersoy ne yapıyor, tutuklu mu?

MYNET DETAY- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni tutuklamalar oldu.

Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Ciciş kardeşler Ceyda Ersoy tutuklandı! Esra Ersoy ne yapıyor, tutuklu mu? 1

Evinde çok sayıda uyuşturucu madde çıkan Ceyda Ersoy tutuklanınca akla kardeşi Esra Ersoy geldi. 13 yaşındaki bir çocuğa “cinsel istismar” ve “konut dokunulmazlığını ihlal”den 10 yıl 1 ay ceza alan Esra Ersoy merak edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceyda Ersoy'un evinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi Ceyda Ersoy'un evinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

22 Mart 2022 günü tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Esra Ersoy Mayıs 2025'te tahliye oldu ve sessizliğe gömüldü.

Ciciş kardeşler Ceyda Ersoy tutuklandı! Esra Ersoy ne yapıyor, tutuklu mu? 2

Son olarak Ağustos'ta tatil paylaşımları yapan Esra Ersoy'un bu süreçte ise nerede olduğu bilinmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzel oyuncu kariyerinin en cesur pozlarını verdi!Güzel oyuncu kariyerinin en cesur pozlarını verdi!
Eşref Rüya neden yok? Yeni bölüm olacak mı?Eşref Rüya neden yok? Yeni bölüm olacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esra Ersoy Ceyda Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.