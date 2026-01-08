'Ciciş kardeşler' Ceyda Ersoy tutuklandı! Esra Ersoy ne yapıyor, tutuklu mu?

MYNET DETAY- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni tutuklamalar oldu.

Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Evinde çok sayıda uyuşturucu madde çıkan Ceyda Ersoy tutuklanınca akla kardeşi Esra Ersoy geldi. 13 yaşındaki bir çocuğa “cinsel istismar” ve “konut dokunulmazlığını ihlal”den 10 yıl 1 ay ceza alan Esra Ersoy merak edildi.

22 Mart 2022 günü tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevine gönderilen Esra Ersoy Mayıs 2025'te tahliye oldu ve sessizliğe gömüldü.

Son olarak Ağustos'ta tatil paylaşımları yapan Esra Ersoy'un bu süreçte ise nerede olduğu bilinmiyor.