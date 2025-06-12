Merakla bekleniyordu! Survivor'da son finalistler ve yarışmaya veda eden isim belli oldu

Finalistlerin ardından heyecan dolu yarışmada üçüncü finalist olan kişi de belli oldu.

Survivorda son finalistler ve yarışmaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da son 5'e Ayşe, Batuhan, Sevgi, Adem ve Volkan kalmıştı. İlk finalist Batuhan olurken, peşinden ikinci bileti Adem kazanmıştı. Ayşe, Volkan ve Sevgi kıyasıya mücadele verdiği, üçüncü finalistin belirlendiği oyun öncesinde Murat Ceylan yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu. Yarışmacılar sırasıyla yanıtladı.

Ayşe: Artık son oyunumuz ve ben son oyunlarıma hep daha motive çıkarım. Sonu iyi kullanmaya çalışacağım çünkü başka şansımız yok. Bugün bütün yorgunluğu falan burada bırakacağım. Elimden ne geliyorsa fazlasını göstermeye çalışacağım.



Sevgi: Öncelikle soru işaretlerini ortadan kaldırdığım için çok mutluyum. Burada olduğum için de şu an çok mutluyum. Çok tecrübeli isimlerle, en az iki, üç defa geldiler. Ben bu atmosferi bu sezon ilk defa yaşadım. Bir şansım daha var, düellolara çok alıştım ama bunu yaşatmak istemiyorum kendime. Bunun bilincindeyim şu anda, elimden gelen mücadeleyi vereceğim.



Volkan: Son düzlük. İki gündür potadan dönüyorum. Batuhan ve Adem'le finalde kaybettim. Elimden gelen mücadelemi verdim. Bugün son, elimden geleni yapacağım. Alamazsam da düelloya kalacağım. İki tane bilet var. İkisini de iyi değerlendirmek gerekiyor.



ÜÇÜNCÜ FİNALİST VOLKAN

İstanbul finallerine katılma hakkı kazanan üçüncü isim Volkan Çetinkaya oldu. Volkan, "Bu kolyeyi 6 aydır ağzımdan düşürmediğim canım çocuklarıma, sevenlerime, aileme armağan ediyorum. Beni İstanbul’da yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Benim için güzel bitti. Sonu inşallah daha iyi biter.” ifadelerini kullandı.



VEDA EDEN İSİM

Survivor'da Sevgi İme'ye karşı düelloda galip gelen Ayşe Yüksel son finalist olarak İstanbul biletini kazandı. Kaybeden Sevgi adaya deva etti. İkili gözyaşlarını tutamadı.