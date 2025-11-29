Mert Demir Serenay Sarıkaya ile günlük rutinini anlattı! 'Her sabah...'

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'in aşkı doludizgin devam ediyor.

Romantik pozlarıyla gündem olan çiftten Demir, katıldığı bir programda sevgilisiyle günlük rutinlerinden bahsetti.

Mert Demir, sabah rutininden bahsederken, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım." diyerek ilişkilerindeki romantizmi gözler önüne serdi.

Mert Demir'in bu itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'çok romantik' Serenay sen bu dünyada cenneti yaşıyorsun', 'Maşallah diyelim' şeklinde yorumlar yapıldı.