MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mert Demir Serenay Sarıkaya ile günlük rutinini anlattı! 'Her sabah...'

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mert Demir, katıldığı bir programda sevgilisi Serenay Sarıkaya ile günlük rutinlerinden bahsetti. Demir'in açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Mert Demir Serenay Sarıkaya ile günlük rutinini anlattı! 'Her sabah...'
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'in aşkı doludizgin devam ediyor.

Romantik pozlarıyla gündem olan çiftten Demir, katıldığı bir programda sevgilisiyle günlük rutinlerinden bahsetti.

Mert Demir Serenay Sarıkaya ile günlük rutinini anlattı! Her sabah... 1

Mert Demir, sabah rutininden bahsederken, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım." diyerek ilişkilerindeki romantizmi gözler önüne serdi.

Mert Demir Serenay Sarıkaya ile günlük rutinini anlattı! Her sabah... 2

Mert Demir'in bu itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'çok romantik' Serenay sen bu dünyada cenneti yaşıyorsun', 'Maşallah diyelim' şeklinde yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgül'den bu aşka onay çıktı! Evlilik ise...Sarıgül'den bu aşka onay çıktı! Evlilik ise...
Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildiÜnlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.