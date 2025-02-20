Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Eski kocasına döndüğü söylenirken paylaştı

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 2015 yılında evlenmiş, ancak 2017'de yollarını ayırma kararı almışlardı.

Kanal D'de yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen 'Acemi Cadı' dizisinde oynadığı 'Ayşegül' karakteriyle şöhrete kavuşan başarılı oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile gerçekten barıştı mı?

Son günlerde, ünlü çiftin yeniden görüşmeye başladığına dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

MERVE BOLUĞUR NE DEDİ?

Merve Boluğur ise sosyal medya hesabında "Exten next olmaz" paylaşımında bulunarak iddialara noktayı koydu.

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Boluğur ayrıca “Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Merve Boluğur katıldığı bir progamda "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunmuştu.