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Merve Taşkın 14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istedi! CİMER'e şikayet yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 09:31
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Müstehcen paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve daha önce bu sebeple yargılanarak beraat eden Merve Taşkın şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle gündem oldu. 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı yayınlayan Taşkın 400 bin TL'de fiyat belirledi. Merve Taşkın'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olunca CİMER'e şikayet yağdı.

Merve Taşkın 14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istedi! CİMER'e şikayet yağdı

Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.

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Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL'de ücret belirledi.

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CİMER'E ŞİKAYET

Özelliklerini tek tek sıralayan Merve Taşkın'ın bu ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomen bu ilanın ardından CİMER'e şikayet edildi.

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Sosyal medyada tepki gösterilen Merve Taşkın'a; 'Cimer'e şikayet ettim', 'Emniyeti arayıp suç duyurusunda bulunacağım' gibi mesajlar atıldı.

Anahtar Kelimeler:
CİMER Merve Taşkın
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