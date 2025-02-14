Merve Taşkın 14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istedi! CİMER'e şikayet yağdı

Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL'de ücret belirledi.

CİMER'E ŞİKAYET

Özelliklerini tek tek sıralayan Merve Taşkın'ın bu ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomen bu ilanın ardından CİMER'e şikayet edildi.

Sosyal medyada tepki gösterilen Merve Taşkın'a; 'Cimer'e şikayet ettim', 'Emniyeti arayıp suç duyurusunda bulunacağım' gibi mesajlar atıldı.