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  4. Tek akşam için 400.000 TL istedi, gözaltına alınıp ev hapsi cezası aldı! Merve Taşkın'dan kelepçe açıklaması

Tek akşam için 400.000 TL istedi, gözaltına alınıp ev hapsi cezası aldı! Merve Taşkın'dan kelepçe açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 07:14
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14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyuran Merve Taşkın tepkilerden sonra gözaltına alındı. Ev hapsi cezası alan Merve Taşkın kelepçesinin Ankara'ya bağlanamadığını söyledi.

Tek akşam için 400.000 TL istedi, gözaltına alınıp ev hapsi cezası aldı! Merve Taşkın'dan kelepçe açıklaması

Daha önce de müstehcenlik suçundan yargılanan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Paylaşımın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Taşkın hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı vermişti. Gözaltına alınan Merve Taşkın daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Ev hapsindeki Merve Taşkın, kendisine takılan kelepçelerle ilgili sorun yaşandığını söyledi.

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Taşkın; "Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullandı.

"BİRİ EŞEK ŞAKASI DESİN"

Ev hapsi cezasına çarptırılan fakat bu sürecin ne kadar süreceğini bilmediğini söyleyen Merve Taşkın daha önce gözaltına alındıktan sonra yaşadıklarını anlatmıştı.

Yaşadıklarını anlattı: "Pavyondan topladıkları İranlı kızları..." Yaşadıklarını anlattı: "Pavyondan topladıkları İranlı kızları..."

Fenomen açıklamasının sonunda "Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, "Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil" desin lütfen..." demişti.

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Merve Taşkın
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