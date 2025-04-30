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Merve Taşkın "Senin gibiler yüzünden kocamız elden gidiyor" mesajına öyle bir yanıt verdi ki...

Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Taşkın kendisine gelen mesaja verdiği yanıtla olay oldu.

Merve Taşkın "Senin gibiler yüzünden kocamız elden gidiyor" mesajına öyle bir yanıt verdi ki...
Kubra Akalın

Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Merve Taşkın'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. Paylaşımın gözaltına alınan Taşkın hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ev hapsi sona eren Taşkın'a yurt dışı yasağı kondu. Fenomen isim sosyal medyada ise paylaşımlarına devam ediyor.

Sık sık seks diyeti yaptığını ifade eden Merve Taşkın spordan pozlarını paylaşınca bir takipçi "Senin gibiler yüzünden kocalarımız elden gidiyor Allah'ın belası" yazdı.

mervtaşskın

Merve Taşkın ise bu mesajı paylaşarak "Abla ben neredeyse 3 aydır seks yapmıyorum ya benim ne suçum var" yanıtını verdi.

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Merve Taşkın
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