Metin Akpınar'a bir şok daha! Kızı Duygu Nebioğlu ‘Ağabeyimi buldum' diyerek ünlü şarkıcının ismini verdi

Yeşilçam'ın efsane ismi Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu şimdi de bambaşka bir iddiayla gündeme geldi. Nebioğlu ‘Ağabeyimi buldum' diyerek ünlü ismi işaret etti.

Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Metin Akpınar geçtiğimiz dönemlerde sık sık DNA testi iddialarıyla gündeme gelmişti. Akpınar'ın kızı olduğunu iddia eden Nebioğlu, test ile bunu kanıtlamıştı.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündemi yine karıştırdı.

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Geçtiğimiz aylarda şoke eden bir iddiayı ortaya atan Onur Akay, Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının yanı sıra "Metin" isminde bir oğlunun daha bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu açıklama sonrası Metin Akpınar, Onur Akay hakkında 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"AĞABEYİMİ BULDUM" PAYLAŞIMI

Dava devam ederken Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla dikkat çekti. Paylaşımlarında "ağabeyini bulduğunu" söyleyen Nebioğlu, söz konusu kişinin iddiayı gündeme getiren Onur Akay olduğunu açıkladı.

Nebioğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, gözler yeniden Metin Akpınar cephesine çevrildi.

İDDİALARI YALANLADI

İkilinin iddiaları, gazeteci Pelin Çini'nin sunduğu bir canlı yayında karşı karşıya gelmelerine neden oldu. Programda Onur Akay, Nebioğlu'nun öz kardeşi olmadığını açıkça dile getirerek, "Ben Metin Akpınar'ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım" dedi. Duygu Nebioğlu ise iddialarının arkasında durdu.

