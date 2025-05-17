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Meydanlarda kilo ölçümü başladı! Nurgül Yeşilçay bakanlığa seslendi! 'Dışarı çıkmam'

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Öznur Yaslı İkier

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, meydanlarda kilo ölçümü yapılacağını açıklamasının ardından ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yeşilçay esprili bir yaklaşımda bulunarak 'Öyleyse ben dışarı çıkmam' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde 81 ilde eş zamanlı başlatılan yeni program kapsamında sağlık personelinin, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıklamıştı.

KİLO UYGULAMASI

Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenler aracılığıyla beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını belirtmişti.

nurgül

"BEN DIŞARI ÇIKMAM"

Bu açıklamanın ardından ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan esprili bir paylaşım geldi. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Sağlık Bakanlığı dışarıdan şişkoları mı topluyormuş? Doğru mu, şaka mı yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı? Öyleyse ben dışarı çıkmam, arabadan da inmem. Doğru mu bu?"

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Nurgül Yeşilçay
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