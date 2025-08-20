MAGAZİN

Mika Raun tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Şanlıurfa'da sosyal medya fenomeni Mika Raun tacize uğradı. Raun, otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir gencin yanına yaklaşıp kendisine dokunarak kaçtığını ileri sürerek o anları paylaştı. Raun açıklamasında "Hala elim ayağım titriyor. Bu cesareti bana yapan, başkasına da yapar. O an donup kaldım" dedi.

Memleketi Şanlıurfa’ya annesi ve kız kardeşiyle tatil için gelen Mika Raun, Bıçakçılar Mahallesi’nde konakladıkları butik otelin önünde tacize uğradığını söyledi. Raun, otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir gencin yanına yaklaşıp kendisine dokunarak kaçtığını ileri sürerek o anları paylaştı.

"HALA ELİM AYAĞIUM TİTRİYOR"

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında paylaşan Raun, “Az önce bu kişi otelin kapısından içeri girerken elini eteğimin altına sokup popoma vurup kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı. Hala elim ayağım titriyor. Otelin yakınındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşıp tacizde bulundu, ardından da kaçtı. Bu cesareti bana yapan, başkasına da yapar. O an donup kaldım, önce bunu Batu’nun şakası sandım ama büyük bir şok yaşadım” dedi.

Cinsiyet değişikliği ile gündem olan Raun, yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul’a döndüğünü sözlerine ekledi.

