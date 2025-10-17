Milli futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ala Tokel Bertuğ Yıldırım ile ayrılık nedenini anlattı

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel ve ünlü futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım bir süre yaşadıkları aşkla gündeme gelmişti. Aralarındaki yaş farkı sürekli konuşulan ünlü çiftin aralarında yüzük taktığı bile iddia edilmişti.

Ala Tokel evliliğe bile yeşil ışık yakmış ve 'doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' demişti. Ala Tokel'in bu açıklamasının ardından mutluluğu kısa sürmüş ve ikilinin ayrılık haberi gündeme gelmişti.

Ala Tokel şimdi de katıldığı bir programda ayrılık sürecini anlattı. Ünlü isim ''Umarım evlenirim dediğim günün ertesi günü mesajda terk edildim. 'Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor' diyerek bir mesaj atmış. Mesaja cevap vermedim. Bir gün boyunca aradı. Ertesi sabah aramaya devam etti. Açtım, bir de telefonda terk etti.' ifadelerini kullandı.